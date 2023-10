La inesperada razón por la que 'La Jirafa' de Betty La Fea canceló su boda

Betty La Fea fue una de las producciones del Canal RCN más exitosas de la televisión colombiana. La historia de amor que se desarrolló en 'Ecomoda' logró dejar una huella en miles de colombianos que aún se sienten atraídos por esta. Incluso, se está preparando una segunda pare de la icónica historia entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

Aunque los protagonistas han hecho parte de lo inolvidable de la producción, los demás integrantes del elenco también se han llevado una gran parte de reconocimiento. Uno de los grupos más admirados por cientos de mujeres del país es el famoso 'cuartel de las feas'.

Puede leer: Julio César Herrera se salvó de una estafa en la que involucraron a su mamá

En la novela, las integrantes de dicho grupo, destacaban por "ser feas" y solteronas. Siendo así, muchos fanáticos han seguido desde cerca la vida de cada una de las actrices y amigas de Betty con el propósito de estar al tanto sobre la vida amorosa de cada una de ellas.

Marcela Posada, conocida como 'La Jirafa', en varias entrevistas, ha revelado cómo está su corazón y ha asegurado que no ha tenido muy buena suerte en el amor, por lo que ha estado más de una década soltera.

Recientemente, en una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, uno de sus seguidores le pregunto por qué le daba miedo enamorarse, a lo que ella respondió contundentemente.

“Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”, aseguró.