La Liendra habló sobre la polémica de Luisa Castro y Kevin Roldán

La Liendra y Luisa Castro se convirtieron en protagonistas de una fuerte polémica en redes sociales luego de que circularan una serie de fotografías de la joven junto al famoso cantante Kevin Roldán en la ciudad de Cartagena. Los comentarios y reacciones de los seguidores de los tres tomaron fuerza y fueron tendencia.

A pesar de que jamás se comprobó que Castro sostuviera una relación sentimental con el cantante de reguetón, varios usuarios de las plataformas digitales se pronunciaron y tomaron posición sobre este triángulo que se formó a partir de publicaciones desvinculadas de algo personal.

No obstante, La Liendra despertó especulaciones de mensajes indirectos a su exnovia por un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde aparecía en ropa interior, untándose de pintura verde y poniéndose un símbolo de pesos en el pecho. En este clip, el joven asegura que ese sería su disfraz para “que ella le vuelva a prestar atención”.

Ante este contenido, Luisa Castro utilizó sus historias de la misma red social para pronunciarse al respecto y lanzar una nueva indirecta relacionada con ese “disfraz”.

“Te ves mejor disfrazado de buen hombre. Respeten y cuiden”, escribió la colombiana en una imagen de fondo negro.

No obstante, el creador de contenido aseguró que su video no había sido con ninguna intención y no estaba dedicado para nadie, pues él únicamente se dedicaba a grabar videos y divertir a sus “liendritas”. Sin embargo, los comentarios y publicaciones sobre el tema de Kevin Roldán siguieron llegándole al joven, por lo que decidió pronunciarse y ponerle fin a los chismes que se estaban generando.

La Liendra aclaró que no busca ser reconocido por controversias relacionadas con otras parejas o personas ajenas a él, sino por su contenido y trabajo, pues ha alcanzado un gran número de seguidores por sus ideas a lo largo del tiempo.

El joven indicó que, a raíz de todo lo que ocurrió, más de cuatro millones de personas vieron sus historias y estuvieron pendientes de sus post, pero él no estaba interesado en generar polémica con esa clase de temas. De igual manera, el influencer puntualizó en que no tiene nada que decir al respecto con la situación de Luisa Castro, pues ya son exnovios y no le afecta esto.

“Me afecta algo, y me incomoda demasiado, es estar en todos sus celulares y en todas las pantallas o me reconozcan porque mi expareja consiguió a alguien nuevo”, afirmó el colombiano en una publicación.

“No me interesa entrar en jueguitos de indirectas, seguirles el juego o seguir el juego de ustedes. Me interesa trabajar, y me llena más que me reconozca por mis videos y no porque mi novia consiguió pareja”, agregó a sus declaraciones.

Por último, La Liendra dio tres tips y consejos para que las personas lo apliquen en algún momento de su vida sentimental. El influencer habló del físico, del tiempo que piden las parejas y los comentarios que hacen las personas al final de todo.