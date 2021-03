La Liendra presume arriesgado truco en su moto, pero ¿si era él?

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, publicó en su cuenta de Instagram un 'giveaway' (concurso) en el que regala una moto Ducati, una PlayStation 5, un celular, dos scooter y dos millones de pesos para sus seguidores. Pero lo llamativo para muchos fue la atrevida acrobacia que realizó antes de anunciar los premios que dará en un en vivo el lunes 29 de marzo.

En el video, se ve una secuencia en la que el influencer se prepara agarrando su casco y subiéndose a la moto, dando paso a levantar la llanta delantera y mantener el equilibrio en ella. No obstante, muchos 'no comieron cuento' y le hicieron saber en los comentarios que no era claro que él fuera quien realizó la pirueta.

