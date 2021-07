La Liendra responde a las críticas por ganar más dinero que un doctor o un docente

La Liendra sigue dando de qué hablar en redes sociales, no solo por las situaciones que experimenta en su vida, sino por los contenidos que suele compartir en sus perfiles. El joven paisa suele despertar todo tipo de reacciones en sus seguidores, quienes suelen apoyarlo o criticarlo por las extravagancias que adquiere.

Recientemente, el creador de contenido desató polémica en su cuenta oficial de Instagram, luego de habilitar la casilla de preguntas y respuestas para interactuar con los curiosos. Según quedó evidenciado en un clip, una persona se interesó por saber qué pensaba el joven de que los influenciadores ganaran más dinero que los doctores o profesores.

“¿Qué piensas de que los influencers ganen más que un médico?”, escribió el usuario en la casilla.

“Los influencer no tenemos la culpa de vivir en un país corrupto donde no le pagan lo que es a un médico. Segundo, las formas de hacer plata cambian y esto de ser influenciador está de moda, y tercero un médico debería ser médico porque le gusta prestar un servicio y no por la plata que gana”, dijo el paisa.

El colombiano enfatizó en que sus colegas y él no tienen la culpa de lo que pasa económicamente en el país, por lo que recomendaba que esta inconformidad debía ser expresada al Gobierno. De igual manera, arremetió contra quienes escriben textos grandes quejándose por este tema e indicó que eso no cambiaría nada.

La Liendra enumeró algunos beneficios que tiene su trabajo, iniciando por la libertad en el tiempo, en el tipo de temas que maneja, ser “su propio jefe” y al tener muchos seguidores, puede lograr ser lo que quiera, ya que emprende con negocios, arte, talentos, entre otros.

El paisa reveló que tiene su propia empresa y está actualmente construyendo un hotel, con el cual pretende generar inversiones y dinero. La Liendra también enfatizó en que siempre está buscando cómo aumentar sus ingresos con proyectos y compras, ya que no sabe hasta cuándo dure en su profesión.