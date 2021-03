La Liendra se puso serio y mostro su desacuerdo con el aborto de chicas 'irresponsables'

La Liendra se ubicó en el centro de distintos comentarios luego de realizar una ronda de preguntas y respuestas en redes sociales. El joven tocó distintos temas y despertó toda clase de reacciones entre los usuarios de estas plataformas digitales por las opiniones personales que dio.

Recientemente, el paisa utilizó su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus fieles seguidores y abrir la famosa casilla de prendas para resolver algunas dudas sobre su vida. En este juego, La Liendra habló de su relación sentimental con Dani Duke, varios temas personales y algunos asuntos sociales que siguen tomando fuerza actualmente.

Distintas personas aprovecharon este espacio para indagar sobre la opinión que tenía el influencer sobre temas como el aborto y el feminismo, los cuales han desatado distintos debates en el país y en el mundo. El colombiano se sinceró y comentó sobre cada uno, dando su punto de vista de forma respetuosa.

“¿Qué opinas del aborto?”, escribió un usuario en este espacio.

“Yo opino que mejor cuídense, de verdad, no estoy de acuerdo con el aborto de irresponsabilidad. Eso de que se me olvidó el condón, entonces voy a abortar, no. Voy con el de violación, el bebé que venía enfermo, o el que fue violada por el papá, pero el irresponsable no”, afirmó el creador de contenido.

Por otra parte, una persona se interesó por conocer la posición de La Liendra sobre las marchas que hubo días atrás por el Día de la mujer y la lucha por la igual de género. El paisa indicó que sentía que muchas mujeres hacían esto por moda y no porque entendieran el objetivo real.

“¿Qué opinas de las marchas y del feminismo?”, indagó otro seguidor.

“Opino, con todo el respeto, que muchas están ahí por moda, que no saben cómo por qué ni siquiera están marchando, pero hay unas que están haciendo las cosas muy bien”, dijo en uno de los videos.

“Pero siento que hay veces que las mujeres se pasan con ese tema”, agregó.