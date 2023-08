La Liendra tendrá tremenda pelea contra Nicolás Arrieta para arreglar sus problemas: fecha y hora

La Liendra es uno de los creadores de contenido más reconocidos en toda Colombia, desde hace años se ha consolidado entre los primeros de esta industria, llegando a tener miles de seguidores en sus redes sociales, quienes disfrutan con cada uno de sus videos y situaciones que comparte del día a día.

Precisamente, desde el pasado mes de octubre de 2022 todos los seguidores de La Liendra y Nicolás Arrieta están a la expectativa por una discusión que tuvieron a través de sus redes sociales.

Desde entonces, se ha especulado sobre una posible pelea que se podría dar entre ellos para arreglar sus diferencias. Sin embargo, las 'pullas' no faltaron y se mandaron algunos mensajes 'picantes' sobre esta problemática.

Le puede interesar: La Liendra presumió su lujosa camioneta y dio consejos para tener abundancia de dinero

“Nicolás Arrieta no me aguanta un round, estoy seguro, porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, ¿si me entienden?”, dijo La Liendra en aquella ocasión.

Sin embargo, Arrieta también se despachó y le dijo: “Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero creo que eso ya sería abusar de un niño en condición de desnutrición”.

Aquella discusión que empezó en el mes de octubre tendrá su desenlace este el próximo 1 de septiembre, cuando se llevará a cabo una pelea entre los creadores de contenido en el Royal Center.

Lea también: [Video] La Liendra fue rechazado por reconocido youtuber para participar en un evento de fútbol

Este evento es conocido como "King of the Ring" contará con otras peleas de algunos influencers como: Herrera, El Gómez, La Piquiña, Sebastucho, Diego Neira y Cristian González.

Además, la noche estará llena de emocionantes actuaciones musicales en vivo, con Golpe a Golpe, Rayo y Toby, Kriska Peña, Jossman y Andy Rivera.

De igual forma, el día de hoy 22 de agosto se dará el cara a cara en el mismo lugar en el que se llevará a cabo la pelea, evento que también se podrá ver por medio de Twitch.