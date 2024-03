Mamá de Melfi llegó a regañarlo por romance con Nataly Umaña: "no acepto lo que está pasando"

La relación de Melfi con Nataly Umaña ha generado interés en toda Colombia. Tal ha sido su alcance que hasta los mismos papás del cantante han aparecido hablando respecto a este tema.

Durante una entrevista en ‘Buen Día Colombia’ del Canal RCN, los papás de Melfi fueron entrevistados y cuestionados sobre lo que pensaban acerca de la relación con Nataly Umaña, quien llevaba 12 años de casada con Alejandro Estrada.

Su papá indicó que todo se podría tratar de una estrategia de marketing entre Umaña y Estrada, mientras que su mamá dijo si Nataly sigue en el 'juego' es normal que la relación fluya de esa manera. Asimismo, mostró su preocupación y dijo que esperaba que su hijo no saliera lastimado.

El pasado domingo 10 de marzo, Alejandro Estrada fue invitado a 'La casa de los famosos', donde hubo bastante tensión, pues el actor le dijo que no era la mejor manera de terminar la relación, pues siempre confió en lo que tenían.

"Ante todo, me tocó superar cualquier adversidad. Me tocó por sorpresa que nuestra relación venía muy mal, se pudo hablar antes o después. Esto me lleva a pensar, que siempre en toda relación lo más importante es la honestidad”, fueron algunas de sus palabras.

Ahora bien, la polémica no para allí, pues ahora, la mamá Miguel Melfi es la invitada en el capítulo de esta noche del 13 de marzo. Por lo que hay expectativa por saber en qué termina la relación.

Así fue la visita de la mamá de Melfi a La casa de los famosos

Al llegar, lo primero que encontró la mamá de Melfi fue a Nataly Umaña acariciando a los perritos. Sin embargo, ni la determinó y siguió hasta donde estaba Melfi, donde de inmediato le dijo que no aceptaba lo que estaba pasando.

"Uno tiene que estar donde tiene que estar y tiene que decir lo que tiene que decir. No entiendo y puedo aceptar lo que está pasando", fue lo primero que dijo Anne de Melfi, mamá de Miguel.

"Es difícil, pero tienes que discernir entre lo real y lo irreal. Eso no es real", enfatizó.

Asimismo, le dijo que hay gente que la espera afuera, por lo que tiene que saber que es lo bueno y que es lo malo. "Puedes salir de esto con determinación, con fuerza e inteligencia, acuérdate de tus proyectos que trabajaste con tanto amor", dijo Anne.

Finalmente, le dijo que quiere ver al Miguel, que lucha por lo que quiere y le pidió que sea el mismo que en las primeras dos semanas.