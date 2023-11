La mansión de Juanes está en Airbnb y así puede hacer la reserva para quedarse gratis

"Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb", aseguró Juanes.

Desde disfrutar de la vista a las montañas antioqueñas en la terraza hasta explorar la exuberante naturaleza que rodea su casa, la experiencia promete una conexión única con la esencia de Juanes.