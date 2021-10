La millonada que estaría exigiendo Tom Holland para seguir interpretando a Spider-Man

Tom Holland se robó las miradas y los aplausos de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel desde que comenzó a darle vida al reconocido Spider-Man. El artista se convirtió en el rostro detrás de la máscara del superhéroe, ganando popularidad en este universo de los cómics, que ha causado sensación entre el público.

Desde que le dio vida a Peter Parker en las primeras cintas, el actor causó revuelo con este talento y la facilidad para unirse a los otros integrantes de Marvel Studios. El joven protagonizó tres películas de Spider-Man, mientras formó parte de otras tres en compañía de superhéroes como Capitana Marvel, Capitán América, Iron Man, Hulk, Black Widow.

Este contrato de seis películas lo llevó a formar parte del equipo base de personajes de este universo, contemplando que continuara en otros proyectos futuros que divertirán a los amantes de los superhéroes. Con las intenciones de expandir el mundo de Spider-Man, el actor no habría dudado en mostrar su interés por recibir un sueldo mucho mayor y millonario por este trabajo.

De acuerdo con información revelada por We Got This Covered, incluyendo fuentes cercanas al tema de la negociación, Tom Holland está interesado, supuestamente, en ganar unos 20 millones de dólares para renovar su contrato como Spider-Man.

Este valor se tendría que sumar con otras películas en las que participe, sin dejar de lado el hecho de que ganó 250.000 dólares por su debut en Capitán América: Civil War, donde se estrenó como el personaje.

Estos medios internacionales también puntualizan que el artista está buscando que lo reconozcan y ubiquen entre los grandes rostros del Universo Cinematográfico de Marvel, tomando prestigio como una de las figuras más influyentes.

Por el momento el actor no ha compartido esta información de forma oficial.