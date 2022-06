La millonaria estafa de la que fue víctima Paola Turbay

Recientemente Paola Turbay denunció haber sido victima de estafa por parte de la controvertida empresaria Katherine Loaiza. De acuerdo con el relato de la exreina el 2018 Loaiza se puso en contacto con Turbay con el ánimo de lograr un acuerdo para crear una sociedad.

La propuesta consistía en lanzar una nueva marca en donde Paola Turbay sería la imagen, mientras que Loaiza asumiría todos los temas administrativos de la nueva empresa. En su momento Turbay aceptó la propuesta y con ello realizó una inversión de 300 millones de pesos para poner a andar el negocio.

“Yo invertí 300 millones en este negocio, ponía el derecho a usar la marca, obviamente ponía mi imagen, todo el tema de comunicaciones, ellos se deberían encargar del tema administrativo financiero y supuestamente ellos también ponían 300 millones de pesos”, relató Turbay en una entrevista para un medio radial.

Sin embargo, la situación no se tornó complicada para la exreina cuando comenzó a conocer informaciones sobre una serie de problemas con los manejos administrativos con la marca. Aparentemente no se estaban pagando los salarios de los trabajadores y los clientes tampoco estaban recibiendo los productos que compraron.

En su relato, la exreina comentó que cuando comenzó la pandemia notó que los problemas administrativos persistían pues no se estaban pagando los salarios y tampoco se habían pagado las deudas con los provedores de la marca. Justamente a raíz de esta situación para 2021 Paola Turbay decidió abandonar el proyecto.

“A los pocos meses cuando me di cuenta del desorden, yo les dije ‘no me interesa ser socia de ustedes, yo lo que quiero es ver la casa en orden, cuando vea que las cosas están administrativamente organizadas ahí pensaremos en firmar papeles’… finalmente nunca conformé la sociedad, pero si les entregué la plata”, mencionó Paola Turbay en su entrevista.

Sin embargo, Turbay logró llegar a un acuerdo en donde recibiría regalías por lo las ganancias que se lograran generar con la marca.

No obstante, la exreina indicó que dicho dinero nunca llegó pues el dinero que se debía invertir en la marca, Katherine Loaiza lo estaría desviando hacia otras empresas que son de su propiedad. Gracias a este movimiento, solo habría beneficios para Loaiza.

“Casi 500 millones de pesos eran dineros que supuestamente debían estar destinados a los productos 24/7 y a la comercialización de estos productos, Pero no sólo eso, yo encontré que ellos se pagaban a ellos mismos y pagaban a comercializadores y proveedores que le vendía los envases, los activos, las cajas, ahí me di cuenta que ellos estaban haciendo todo para su beneficio y les escribí una carta que hasta el sol de hoy no me lo han respondido”, comentó Paola.

Turbay también explicó que ella logró percatarse de los movimientos de Loaiza porque tuvo acceso a la página administrativa desde donde se maneja todo y allí pudo evidenciar las irregularidades que había con los pagos a provedores, salarios y el desvió de recursos a otras marcas.

Finalmente, Paola Turbay indicó que pese a que ha finalizado su sociedad con Loaiza ella continúa vendiendo los productos que tienen su nombre y por ello ya le ha pedido a sus abogados que tomen cartas en el asunto para impedir que su nombre sea afectado y que la empresaria responda por sus deudas.