La misteriosa relación del secuestro del vuelo 601 con la tragedia de Los Andes

Durante unas 60 horas, la aeronave estuvo secuestrada, recorriendo unos 22.000 kilómetros. En un inicio viajaron a la isla de Aruba, allí solicitaron USD $200.000 en efectivo y que liberaran a un grupo de "presos políticos". Sin embargo, esto último no les interesaba, ya que no hacían parte de ningún grupo revolucionario, si no eran futbolistas paraguayos.

A pesar de que en el avión había 84 personas, el Gobierno Nacional decidió dejar las negociaciones en manos de la aerolínea.

Por lo tanto, los secuestradores optaron por dirigirse a Lima, Perú, pero se vieron obligados a regresar debido a un problema técnico.

El plan estaba fallando cada vez más, pues antes de que tocaran suelo peruano debieron volver a Aruba. Allí, la aerolínea tomó la determinación de entregarles un maletín con $50.000 dólares y la condición de que iban a subir nuevos pilotos a la aeronave.

Tras este cambio de tripulación, los secuestradores decidieron intentar por tercera vez llegar a Lima, Perú, donde finalmente aterrizaron, recargaron combustible y recibieron comida. Además, liberaron a 14 de los 23 pasajeros que aún estaban en el avión.

Después de esto, el avión secuestrado hizo paradas en Mendoza y Resistencia, Argentina, antes de dirigirse a Buenos Aires, en este punto ya estaban solo con la tripulación a bordo.

Sorprendentemente, al llegar a la capital de Argentina, los secuestradores ya no estaban en el avión, solo la tripulación. Inicialmente, los secuestradores intentaron llevarse a las azafatas, pero el piloto Pedro Ramírez se ofreció en su lugar.

Uno de los secuestradores, Solano López, fue arrestado cinco días después en Asunción. Afirmó haber saltado del avión en Paraguay y luego fue encarcelado en Colombia. Después de cumplir una condena de 5 años, se trasladó a Argentina, donde supuestamente murió durante un robo. Por otro lado, Eusebio Borja desapareció y su paradero sigue siendo desconocido.