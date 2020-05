La nueva apariencia de Hassam al concluir las quimioterapias

En sus más reciente publicación, el humorista bogotano Gerly Hassam Gómez compartió uno de sus más importantes avances contra el cáncer en la sangre que lo aqueja desde hace meses.



“Hoy fue mi última quimio de este ciclo, viene una biopsia y dependiendo del resultado, todo puede ponerse a mi favor”, escribió desde su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, contó que durante todo el proceso de su tratamiento no quiso tener un catéter interno para no estar pensando en que andaba enfermo. “Me regañaron pero ¿qué hago? Es mi forma de enfrentar esta joda. Gracias por todos sus mensajes, me recargan de energía”, agregó.

En la publicación se ve al humorista mucho más vigoroso, con amplia sonrisa y algo de cabello. Esto último, para sus seguidores y para él, representa un gran avance, pues se había quedado sin pelo por las temidas quimioterapias.

“Ánimo, guerrero, te envío la mejor energía para que sigas alegrándonos. Dios te bendiga”, “Dios es grande y poderoso y para siempre es su misericordia”, “Con toda parcero, rendirse no es una opción y hay que afrontar las cosas de la mejor manera”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Aunque Hassam había dicho en una entrevista hace pocos meses que su cáncer no tenía cura, este mensaje parece demostrar que no todo está perdido para él en materia de salud.

Finalmente, cabe mencionar que el encierro obligatorio no le apagó su manera de hacer humor, ese que se alimenta de las manías de las clases populares. En varios momentos de la cuarentena nacional, hizo burlas, chistes, memes y cuanta locura que se le pasó por la cabeza.