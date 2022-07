"Thor: Amor y trueno" (Love and Thunder), la cuarta entrega del superhéroe de Marvel, llegó este fin de semana a los cines de Norteamérica y desbancó a la secuela de los "Minions" del liderato de la taquilla en las salas de la región, según estimaciones de la firma especializada Exhibitor Relations.

El nuevo filme de Thor, producido por cuarta vez en la gran pantalla por Marvel y luchando contra el asesino de dioses 'Gorr', es protagonizado por Chris Hemsworth, acompañado de Natalie Portman y Christian Bale.

La película dirigida por el neozelandés Taika Waititi acumula desde su estreno, el viernes, 143 millones de dólares en ingresos en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, una cifra considerable, por encima de la anterior entrega.

Un comienzo "excelente" para Marvel que funciona mucho mejor que otras sagas de superhéroes cuando llegan a su cuarta película, señaló el experto David Gross, de Franchise Entertainment Research.

Thor superó con creces a "Los Minions 2: Érase una vez Gru", que encabezó la taquilla el fin de semana anterior y que este recaudó 45,5 millones de dólares, por lo que acumula 210 millones de ingresos desde su estreno.

En tercer lugar se ubicó el éxito de taquilla "Top Gun: Maverick", que mantuvo un desempeño muy sólido en su séptima semana en los cines, recaudando alrededor de 15,5 millones de dólares desde el viernes.

Desde su lanzamiento, el regreso de Tom Cruise como piloto de combate de élite de Estados Unidos ha recaudado 597 millones de dólares.

Por tercera semana, "Elvis", el biopic barroco y extravagante dedicado al rey del rock and roll, cae en cuarta posición con 11 millones de dólares, siempre según Exhibitor Relations.

"Jurassic World: The World After", la sexta entrega de la saga de culto de los dinosaurios, ocupó el quinto lugar con 8,4 millones de dólares en ingresos.

Completan el top 10 estos largometrajes:

6 - "Black Phone" (7,6 millones de dólares)

7 - "Lightyear" (2,9 millones)

8 - "Marcel The Shell With Shoes On" (340.000 dólares)

9 - "Doctor Strange en el multiverso de la locura" (262.000 dólares)

10 - "Mr. Malcolm's List" (245.000 dólares)