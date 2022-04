La Orquesta Filarmónica de Bogotá realizará una gira por Suecia

La Orquesta Filarmónica de Bogotá será la invitada central del prestigioso Festival Internacional Tommie Haglund 2022, uno de los más importantes en Suecia, del 20 al 28 de abril.

Y es que, después de la pandemia, la orquesta vuelve a presentarse en los escenarios del mundo. Ahora asistirá como invitada al festival liderado por el compositor sueco Tommie Haglund, y que tendrá lugar en las ciudades de Halmstad, Malmö, Linköping y Falkenberg.

“Esta gira es un acto de optimismo y celebración”, aseguró David García, director General de la Orquesta y quien lidera la Filarmónica de Bogotá.

“Los músicos de la Orquesta ofrecerán desde clases magistrales e interpretarán varios conciertos, entre los cuales se encuentran los de violín y violonchelo de Tommie Haglund, con las participaciones de Cloe Hanslip y Santiago Cañón-Valencia como solistas respectivamente y el concierto Número 21 para piano de Mozart, con el pianista cubano Marcos Madrigal como solista”, señaló.

La dirección de la Orquesta estará a cargo del maestro sueco Joachim Gustafsson, quien se desempeña como director titular de la Filarmónica de Bogotá desde el año 2021.

También se informó que en la Orquesta se interpretarán composiciones como ‘The Daughter of the Voice’ junto con las sopranos Teresia Bokor y Malin Christensson; el Gran Tango de Astor Piazzolla y Cinco Piezas para piano de Frederick Delius, a cargo del maestro Marcos Madrigal.

Adicionalmente, la música de cámara también hará parte de este reconocido festival. Estará a cargo de varias presentaciones del Quinteto Femenino Filarmónico, el Ensamble de Cobres y el Ensamble Entrevera’o, agrupaciones todas conformadas por músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

“La Orquesta Filarmónica de Bogotá se destaca por su versatilidad y por combinar un profundo compromiso con lo local al hacer presencia permanente en todos los barrios y localidades de la ciudad, con la posibilidad de llegar a los escenarios mundiales que han sido cuna de la música sinfónica”, indicó.

Así mismo, y con estas presentaciones, la Orquesta lleva a otros lugares del mundo el mensaje de construcción de paz que desde 2020 ha promovido en Bogotá en contextos de alta tensión social.

“Somos una orquesta comprometida con la paz, y en un mundo marcado por la incertidumbre de la pandemia y ahora de la guerra, llevamos este mensaje desde la capital colombiana hasta Suecia”, aseguró García.