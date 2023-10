Agregó que: “Las mujeres no somos competencia, nos han hecho creer eso muchas veces. Somos un diseño hermoso de Dios. Cuando nos unimos somos imparables”, dejando claro que no tiene ningún tipo de problema con Carmen y que no debería existir rivalidad entre ellas.

“Si yo entiendo que Dios está formando mi carácter, entiendo que sucedan este tipo de cosas para yo poder aplicar todo lo que él me ha enseñado” puntualizó la empresaria.

Cabe resaltar, que Caicedo y Diez están en celibato en su relación.

