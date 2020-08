La película 'Black Adam', protagonizada por Dwayne Johnson, presentó su primer tráiler

Por otro lado, respecto a este primer avance de la película 'La Roca' escribió en sus redes sociales que: "Este es el que cambia todo. No hay más cadenas alrededor de este cuello y ya no soy un esclavo. Y ahora tienes mi palabra. Nadie me detendrá nunca más y la jerarquía de poder en el Universo DC tiene que ver con el cambio. Prometiendo proteger y ser siempre el campeón de mi pueblo".

Agregó sus agradecimientos para la DC FanDome "por ese amor y exageración absolutamente electrizantes por nuestro panel de Black Adam. Todo el equipo y yo estamos profundamente comprometidos y apasionados hasta la médula para ofrecer una historia que te encantará".

Dwayne Johnson es actualmente uno de los pesos pesados en el género de la acción. Además, es por segundo año consecutivo el actor mejor pagado de 2020 de acuerdo con la revista Forbes. Obtuvo un acumulado de 87.5 millones de dólares.

También es la celebridad mejor pagada en Instagram, pues podría cobrar hasta un millón de dólares por publicación patrocinada, según lo reportado por Hopper HQ, compañía de marketing.