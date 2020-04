La película de Ryan Gosling que hizo a Danna Paola creer de nuevo en el amor

En los últimos días la actriz y cantante mexicana Danna Paola publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se le veía llorando. Posteriormente, quiso aclarar el motivo de su llanto: The Notebook (Diario de una pasión), película romántica protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams, y estrenada en el año 2004.

"¿Por qué estaba llorando? ¿Por qué subí esa historia tan dramática? En realidad sí estaba llorando, estaba viendo una peli que me hizo llorar a mares … Pero sentí muy bonito porque volví a creer en el amor. Vi The Notebook, hace mucho no la veía … Es hermosa, yo creo en ese tipo de amores y eso que me va fatal", expresó a través del mismo medio.

A su vez, recomendó algunas películas del mismo género porque "llorar es súper sanador".

'Yo antes de ti' (2016), 'Nace una estrella' (2018), 'La La Land: una historia de amor' (2016), 'Los puentes de Madison' (1995), 'Moulin Rouge' (2001) y 'Titanic' (1997).