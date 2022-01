La pista del posible matrimonio de CR7 con Georgina Rodríguez

La pareja de la farándula internacional, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, han dado de qué hablar en los últimos días debido a su hermosa relación y la familia que han construido.



En primer lugar porque vienen gemelos en camino, noticia que fue anunciada hace aproximadamente 13 semanas, es decir, a finales de octubre de 2021. A estas criaturas se suman los cuatro hijos: Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina.

Por otra parte, el futbolista reveló por medio de sus redes sociales el gran regalo que le dio a su novia Georgina, y fue una espectacular noche romántica en los Emiratos Árabes, en uno de los edificios más altos del mundo.

El regalo más importante fue en el rascacielos ‘Burj Khalifa’ de Dubai, en donde se proyectó el video promocional de ‘Soy Georgina’, un documental biográfico de ella que será lanzado en Netflix.



En este documental se relata la vida de Rodríguez antes de conocer a Ronaldo.

Y ahí no paran las noticias de esta pareja, ya que en este corto el portugués dijo unas palabras que dejaron sonando a más de uno.

“Siempre le digo a Georgina que nos casaremos cuando hagamos ese clic, como todo en nuestra vida y ella sabe de lo que hablo. Podría ser en un año o en seis meses”, afirmó Cristiano Ronaldo.



La reconocida modelo aseguró que su documental ya se encuentra en el top 10 mundial en tan solo un día, por lo cual está agradecida y emocionada por la producción.

Y finalizó con unas emotivas palabras en su Instagram.

“Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana Rodríguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3”.