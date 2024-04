“La poesía es una posibilidad de ver lo invisible”, dice la premiada poeta Fadir Delgado

“El niño tiene en su mano una brújula que no funciona

Con ella juega a buscar caracoles en la casa

El enfermo tiene en su boca un termómetro que no funciona

Con él intenta medir la temperatura exacta de su miedo”.

De “Termómetro”, este poema opresivamente corto de Fadir Delgado, ganadora del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura, surge el título de su libro galardonado: “La temperatura exacta del miedo”.

“El libro en su totalidad trabaja una atmósfera alrededor de la maternidad, de la enfermedad, y una atmósfera también de los hospitales, ¿verdad? Entonces, creo que el título que escogí resume en gran medida la intención que quiero transmitir, que son textos donde hay una atmósfera tensa desde lo poético, donde doy una mirada crítica a la mitificación de la maternidad”, afirma Fadir.

“Sin duda el miedo es una condición humana, no podemos huir de él. Yo creo que la poesía en este caso nos permite verlo a la cara, y esa es la idea: no desaparecerlo, sino verlo. Creo que ese es el reto”, propone sin ningún miedo en su diálogo con la emisora virtual RCN Clásica.

Traducida a varios idiomas y ganadora de diversos premios nacionales e internacionales, la autora de “La temperatura exacta del miedo” nos da su concepto y punto de vista de lo que es la poesía. “La poesía es una manera de ver el mundo con unos ojos cuestionadores. Yo creo que el lenguaje de la poesía nos permie cuestionar la realidad, nos permite decir que eso que vemos no es suficiente, que hay algo más. Nos permite desentrañar la realidad misma y en un sentido crea seres críticos, críticos con lo que ven. Creo que la poesía aporta algo importante en la manera de estar en el mundo: es una posibilidad de ver lo invisible”.

Natural de Barranquilla, comunicadora social y magíster en creación literaria, la galardonada poeta es autora de los libros de poesía “La Casa de Hierro”, “El último gesto del pez”, “Lo que diga está lleno de polvo”, “Sangre seca en el espejo” y “La tierra que se tragó el cuerpo”, así como de la obra de cuentos “No es el agua que hierve”.

La ganadora del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura sabe lo que significa obtener reconocimientos literarios. “Yo siento que los premios no hay que tomarlos tan en serio, es decir, si se ganan o se pierden. Creo que son un espaldarazo en el camino, pero eso no determina tu obra, no determina la condición de tu obra desde el punto de vista estético”, dice.

Y remata en su diálogo con RCN Clásica: “Yo tomo la poesía como un oficio, como una profesión, y no hay cosa más gratificante que uno obtener, digamos, ganarse la vida con lo que uno sabe hacer, ¿verdad? Entonces, los premios son un espaldarazo económico, son un espaldarazo de circulación, pero yo creo, más bien, que –digamos- llegamos aquí, nos obligan más bien a seguir exigiéndonos, ¿verdad?, a no quedarnos en un espacio de confort”.