Elder Dayan Díaz es uno de los cantantes vallenatos más populares del momento, gracias a que en los últimos años ha logrado posicionar canciones como ‘Amantes’, ‘Reina Guajira’ y ‘Modo avión’, entre otras, junto a importantes acordeoneros como Rolando Ochoa y Lucas Dangond. Así mismo, el artista es reconocido por ser miembro de una de las dinastías más importantes de la música vallenata, pues es hijo de Diomedes Díaz, para muchos el máximo exponente del género.

Si bien el artista vio a su padre hasta los 15 años, siempre le ha profesado cariño y admiración a la figura de Diomedes Díaz y recuerda con amor los momentos que compartió con el cantante. Recientemente, en diálogo con el programa “La Sala de Laura Acuña”, Elder reveló detalles de su primer encuentro con su padre.

Según contó Elder Dayan, la primera vez que hizo por encontrarse con su padre fue en la ciudad de Bogotá, cuando a Diomedes le realizaron una operación a corazón abierto y él decidió ir a visitarlo a la clínica. Si bien ya conocía a Luis Ángel y a Martín Elías, en aquel centro asistencial fue donde pudo conocer a la mayoría de sus hermanos, pues él era el único que no vivía en la costa en ese momento (vivía en Bucaramanga).

No obstante, su primer contacto con Diomedes Díaz tuvo que esperar y se dio en la ciudad de Barranquilla, cuando fue invitado por Betsy Liliana, esposa en ese momento del “Cacique”, a una cena familiar de bienvenida en medio del proceso de recuperación de la cirugía.

“Después de la comida, Betsy me llama y a mí me empieza a temblar hasta el alma”, cuenta Elder. En aquel primer encuentro, Diomedes le pregunta por su mamá y por su vida, y comienza a revisarle las manos y las orejas, para ver unas marcas que, según él, identificaban a sus hijos. “Él me dijo que me reconocía como su hijo, que bienvenido y que a la orden lo que fuera por su casa. Después me llevó hasta mi casa en Barranquilla. Fue un momento muy bonito, una emoción bacana. Esa noche fui feliz”, recuerda el cantante.

En medio de la entrevista, Elder confesó que le daba miedo que su padre le preguntara por qué había aparecido tan tarde, pero eso no pasó. “Me recibió desde el principio, me aceptó y me abrazó, desde ahí la relación fue muy bonita. Nos encontrábamos más que todo en las presentaciones porque alternábamos bastante, pero los 8 años que compartimos fueron muy bonitos”, contó.