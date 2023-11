'La Pupuchurra’ dio detalles de secuestro de familiar de Michael Jackson en Colombia

Martha Isabel Bolaños, exparticipante de Masterchef, reveló una anécdota que aún la llena de emoción y de la cual se siente muy orgullosa: la vez que conoció a Michael Jackson y al actor de Hollywood Chris Tucker.

Por medio de una conversación con sus seguidores en su cuenta de Facebook, la actriz conocida como 'la Pupuchurra' reveló detalles de este encuentro que se dio hace unos 20 años.

“Era el año 2004, yo estaba en un hotel en Miami (Yo soy Betty, la fea ya había terminado hace algún tiempo), allí estaba Chris Tucker. Yo fui a servirme mi desayuno, en ese lugar estaba este actor Tucker, papacito. Él se me presentó, me habló, me dijo que yo estaba muy linda”, fue así como se produjo uno de los encuentros más esperados para ella.

Tucker era amigo del 'Rey del Pop', quien se estaba hospedando en ese mismo hotel, por lo que decidió ir a contarle sobre aquel encuentro con la actriz colombiana.

“A los 20 minutos, regresó Tucker y me dijo que Michael Jackson estaba en ese hotel, que me quería conocer. Yo en el colegio me disfrazaba de él (Michael). O sea, lo amaba”, dijo la actriz emocionada por el momento que vivió.

Ella estaba muy emocionada por el encuentro y se dio cuenta de que no estaba viviendo un sueño cuando Michael le extendió su mano y la invitó a seguir a la habitación. La Pupuchurra ingresó y le empezó a hacer algunas preguntas sobre su vida y si le gustaría viajar a Colombia; sin embargo, la respuesta lo sorprendió.

"Le pregunté a él (Michael) si le gustaría ir a Colombia, dijo que nunca iba a ir a Colombia porque le secuestraron a un familiar, pero que lo liberaron porque nunca confirmaron su parentesco”, comentó Martha Isabel Bolaños.

La historia con Michael terminó allí, pero Tucker quedó encantado con ella y se volvieron a encontrar en una fiesta, donde el actor le pidió un beso. "Como no quería avanzar, le dije que tenía novio, pero le di un pico”, finalizó la exparticipante de MasterChef Celebrity.