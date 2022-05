La razón por la que Aida Victoria se cambió el nombre y se puso el de su mamá

En TikTok ha circulado un video que ha impactado a más de uno por las fuertes declaraciones de Aida Victoria, la hija de la excongresista Aida Merlano, quien hoy en día se encuentra en Venezuela tras fugarse de la justicia colombiana.



Quien la entrevista es el famoso actor de ‘Yo soy Betty, la fea’, Jorge Enrique Abello en un 'en vivo' en sus redes sociales.

La charla giró en torno al porqué se cambió su nombre y qué lo que pasó para que ella tomara esa decisión tan drástica.



“Yo me llamaba Carolina, mi nombre de nacimiento”, afirmó la joven influencer.

¿Qué fue lo que detonó para que ella se cambiara a Aida Victoria?

Ella afirmó que un día una amiga de su mamá, Aida Merlano, la llamó muy temprano para decirle que estaba en el hospital porque su madre se había querido suicidar. Por lo cual, ella tomó el primer vuelo a Bogotá para estar pendiente ante cualquier novedad.



Para Aida Victoria fueron los momentos más duros de su vida, sufrió de depresión y se le caía el cabello.



A medida que iba contando su desgarradora historia, no podía contener su tristeza y su voz le temblaba.



“Mi madre pensaba recurrente en suicidarse. Ella siempre salía con una lista de quehaceres en caso de que ella no estuviera. Porque mi mamá pensaba en acabar con su vida, pero su preocupación era de mi hermano menor”.



Para ella, lo más difícil era salir de la cárcel y pretender que todo estaba bien, pero por dentro tenía un ‘nudo en la garganta’, porque su mamá en cualquier momento se mataba.



Recordó que mientras ella hablaba con su madre, Aida Merlano le dijo que si le daba pena relacionarla con ella, que no dijera que la conocía porque “los errores los cometí yo”.

La joven famosa no pudo con el momento que estaba pasando y le dijo “tú a clase de culicagada pendeja criaste, yo no soy eso. Y recuerdo que fui a la Registraduría esa misma tarde a buscar dónde estaba mi registro de nacimiento y me cambié el nombre. Me demoré una tarde cambiándomelo. Me pidieron mis documentos. Me acuerdo que me costó $127.000 y me puse Aida Victoria Merlano. Y luego llamé a mi mamá”.

En esa llamada ella le confesó a su madre el cambio de nombre y que lo hizo por dos razones.

“Primero me siento muy orgullosa de que seas mi mamá y segundo, yo tengo la plena convicción de que mi vida se va a marcar con Victoria, a pesar de lo que haya detrás o lo que me haya pasado. Entonces le dije, yo seré Aida Victoria Merlano, Aida la victoriosa. Ese es el significado de mi nombre que tanto amo y por eso cuento esta historia con tanto amor”.



Cabe destacar, que cuando se fue a barranquilla, ella estudiaba derecho, sin embargo, no era feliz. Por lo tanto, se cambió a psicología, la carrera que tanto soñaba para especializarse en sexualidad.

