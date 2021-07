La razón por la que Carla Giraldo no se la lleva bien con Liss Pereira

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas nocturnos de la televisión colombiana más reconocidos actualmente, debido a las propuestas que ha traído a sus retos, las recetas que ha presentado, y los participantes que integran esta temporada 2021. Cada uno de los concursantes muestra sus habilidades en la cocina y los conocimientos que va adquiriendo con el paso de la competencia.

Uno de los temas que más ha generado interés en el público ha sido la disputa que tienen Liss Pereira y Carla Giraldo. Ambas concursantes han manifestado en distintas ocasiones su incomodidad con la otra y han expresado la poca afinidad que tienen desde su paso por el programa.

Aunque Giraldo ha aclarado que muchas situaciones que salen al aire son parte del juego, recientemente, no perdió la oportunidad para hablar sobre este ‘raye’ personal que tiene con la comediante y contar la razón por la cual no tienen química.

Lea también: Critican a Alejandro Riaño en medio de polémica sobre la Feria Buró

En esta ocasión, Carla, Catalina Maya, Claudia Bahamón, Marbelle y Viña Machado aprovecharon para hacer una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales de Instagram y tocar detalles sobre MasterChef Celebrity. En este diálogo, las celebridades respondieron preguntas e inquietudes de los curiosos.

La presentadora del reality quiso indagar al respecto sobre Liss Pereira y conocer las opiniones de las concursantes. La paisa no dudó en tomar la palabra y expresar las razones por las que no le cae bien la comediante colombiana.

“No me la llevo muy bien con Liss por la manera en la que ella me habla y se expresa hacía a mí. Yo soy paisa y melosa, por eso me gusta que me hablen con amor. Mi forma de ser no se la lleva muy bien con ella”, señaló Giraldo en el clip.

Lea además: [Video] Epa Colombia reveló que tiene esquema de seguridad

En esta conversación, Marbelle tomó la palabra y aclaró que su compañera de reality no le caía mal y de hecho la respetaba por lo talentosa que era en la cocina. Sin embargo, sí afirmó que sentía que era muy “mandona” en los desafíos.

“Me cae bien y me parece talentosa. Lo que me pasa con Liss es que en las pruebas en equipo siento que es muy mandona, no sé si es por su temperamento. Siento que es dura conmigo, igual yo siempre trato de hacerle caso”, agregó la cantante.