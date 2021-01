La razón por la que Mateo Carvajal decidió no bautizar a su hijo

Mateo Carvajal fue blanco de críticas después de que respondiera a la pregunta de un seguidor en redes sociales respecto de si tenía planeado bautizar a su hijo Salvador resaltando que por ahora eso no estaba programado.

Lea aquí: Valentina Lizcano le responde a usuario que critica el uso de filtros en las fotos

"Por el momento no lo vamos a bautizar porque primero no practicamos esa religión y yo creo que uno no necesita consagrar a través del bautismo a alguien para que Dios lo acepte. Uno nace con Dios aquí (se señala el corazón) todo el tiempo".

Ante la avalancha de comentarios negativos, el paisa se refirió nuevamente al tema para aclarar aún más su punto de vista. "Yo hablaba con uno de mis mejores amigos y le decía que lo único que importa es la forma en que cada uno se relacione con Dios a través de la religión que sea, el sistema de creencias que considere".

Agregó que uno de los temas que más le mencionaban es que se nace con un pecado original, "entonces que a los niños hay que cuidarlos de eso (...) no comparto, ¿Qué pecado tiene

un niño?, pecado que tengan que nacer en el mundo que les estamos dejando".

Salvador nació el 30 de julio de 2019 fruto de la entonces relación sentimental entre la presentadora Melina Ramírez y Mateo Carvajal.

La pareja se conoció durante el rodaje del reality el Desafío Súper Humanos 2017, transmitido por el Canal Caracol y del cual el deportista resultó ganador.

Lea también: DJ Marcela Reyes se presentó en fiesta electrónica en Cartagena, sin permisos

Posteriormente, conformaron una de las parejas más populares de la televisión colombiana y hasta tenían un canal de YouTube en conjunto que se llamaba 'Melina y Mateo conectados'.

Sin embargo, la llama del amor se apagó y confirmaron su separación en el año 2019 luego de más de dos años juntos y poco después del nacimiento de su hijo.

Actualmente Melina Ramírez sostiene un noviazgo con el actor Juan Manuel Mendoza, mientras que Mateo Carvajal continúa soltero.