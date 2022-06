La respuesta de Elianis Garrido sobre si volverá anunciar su próximo matrimonio

Ya han pasado varios meses desde que Elianis Garrido anunció el fin de su relación con el cantante Anddy Caicedo, con quien aseguró quedar en buenos términos. Desde entonces, la presentadora había mantenido su vida privada lejos de las redes sociales y medios, pero recientemente se confirmó que está en una nueva relación.

Al respecto, desde hace algunos días sus seguidores venían especulando sobre un posible matrimonio de Garrido con su nuevo novio, por lo que a través de su cuenta de Instagram la famosa salió a hacer una breve aclaración al respecto.

En sus historias, Elianis Garrido aseguró que no tiene planes de casarse y que en caso de que llegara a pasar, sus seguidores no se enterarían de ello hasta el día de su boda. “Anda oye, no, no es verdad. Y en el caso de que sea verdad, algún día, créanme que ya aprendí con mi relación pasada que no voy a hacer público sino lo que yo sienta porque la gente es muy mala”, sostuvo la también bailarina.

A su vez, Garrido agregó: “Se darán cuenta el día que me vean vestida de novia, antes no. No mija ya yo hice mucha publicidad a son de qué”.

Finalmente, la famosa se refirió a las especulaciones sobre el nombre de quién sería su nueva pareja y al respecto solo respondió que por ahora solo busca mantener sus asuntos personales en la intimidad.

Cabe resaltar, que recientemente la expareja de la exprotagonista de Novela, expresó en sus redes sociales que guardaba un gran recuerdo de lo que fue su relación, que guarda buenos recuerdos, pero que lo que vivieron juntos ya es cosa del pasado.