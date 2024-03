La salsa está de luto: Falleció Pete Rodriguez, 'el Rey del Boogaloo'

Canciones para recordar a Pete Rodriguez

Rodríguez continuó su trabajo musical, produciendo el álbum 'Latin Boogaloo' en 1966. La popularidad del Boogaloo se reflejó en el éxito del tema "I Like it Like That" de la banda, una pieza destacada en la carrera de Pete Rodríguez.

La carrera de Rodríguez en el Boogaloo continuó con álbumes como '¡Oh, eso es bueno!', '¡Ay, que bueno!', 'Latin Soul Man', 'Pete Rodríguez Now' y 'De Panamá a Nueva York'. Este último marcó el debut de Rubén Blades como vocalista y compositor, habiendo contribuido con todas las canciones del álbum.

I Like It Like That - Pete Rodriguez