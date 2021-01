La Segura aclara si tiene o no algo con Andy Rivera

A mediados de 2020 corrieron rumores de romance entre la influenciadora, La Segura, y el cantante de reguetón, Andy Rivera. Sin embargo, recientemente la caleña desmintió que existiera algún tipo de relación sentimental entre ellos.

"No pasa absolutamente nada (...) Andy me cae súper bien, nunca ha pasado nada, me parece muy teso, me parece un gran artista, pero nada más. Literal somos amigos", expresó en entrevista con SúperLike de RCN.

Es de resaltar que, actualmente ambas celebridades están solteras. Y, a mediados de diciembre Andy Rivera dejó muy claro por medio de sus historias en Instagram que: "Me atrevería a decir que no estoy listo para tener pareja, y por otro lado, eso tiene que llegar, no creo que se tenga que forzar. Eso fluye".

De este modo, queda comprobado que lo único que existe entre La Segura y Andy Rivera es una buena amistad.

Natalia Segura, su nombre de pila, es una de las influenciadoras más populares del país. Tiene hasta el momento más de un millón de suscriptores en YouTube y seis millones de seguidores en Instagram.

Su éxito la ha llevado a cumplir grandes metas como comprarse "la camioneta soñada", la cual presumió en su canal y redes sociales. También ha incursionado en la música lanzando en diciembre pasado su tema 'No vuelvas'.

Por otro lado, La Segura se suma a la lista de celebridades que tienen biopolímeros, empero, resaltó que hasta el momento no la han afectado.