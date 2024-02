Los dos famosos se sentaron en la sala para intentar limar asperezas. “A mí no me interesa cómo vio Colombia lo de ayer (la votación) porque yo lo hice de corazón y lo hice por mi equipo. Yo no quiero ser algo que no soy, no quiero tomar decisiones porque las cámaras me están viendo. Yo quiero ser yo y que me amen por lo que soy. Si algo hemos demostrado, es que somos un gran equipo, no solo en los juegos sino también de corazón”, comenzó diciendo La Segura, quien además le dijo a Omar que sentía que lo estaba superando la soberbia.

“Yo te veía y decía que eras irreconocible, pensé que la soberbia te estaba sobrepasando. Me hablaste horrible, me hiciste sentir como un c***. Yo no me la paso analizando a la gente, solo siento cuando una persona está bien o está mal y siempre me acerco para saber cómo está. No había necesidad de tanto, fue demasiado”, le reprochó la influencer.

Entretanto, el actor aceptó que se equivocó al no decirles su cambio en el voto, pero también sintió que nadie entendió que él no estaba afectando al equipo. “No esperaba esa actitud de dos personas como tú y Karen. Yo estaba caliente y reconozco todo lo que dije. Es muy difícil entrar a la habitación y que todos los compañeros estén hablando”, dijo Omar.