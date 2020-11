‘La Segura’ habló de un oscuro episodio: cuando fue impactada por balas perdidas

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida influenciadora, La Segura, compartió por medio de historias con sus más de seis millones de seguidores en la dinámica ‘Hazme una Pregunta’, lo que fue un capítulo difícil y oscuro en su vida.

Se trata de los disparos que recibió en el brazo y un seno siete años atrás, cuando se subió a un carro e inesperadamente sintió los dos impactos de bala. En una entrevista, la creadora de contenido confesó que estos habían sido ocasionados por la amante de su exnovio, de la cual ella no tenía conocimiento.

En los detalles que entregó respecto al tema, ‘La Segura’ respondió a uno de sus seguidores que le preguntó cómo hacía para mejorar sus cicatrices “No me interesa ni mejorarlas, ni borrarlas. Verlas me recuerda todos los días lo que Dios me ayudó a superar”, afirmó.

