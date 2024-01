Mediante un video publicado en las redes sociales del reality show anunciaron la participación de la influencer: “Soy ‘La Segura’ y soy la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ y les quiero decir algo, si a mí todo lo que me ha pasado en la vida no me quedo grande, La casa de los famosos, Colombia no será la excepción”, declaró refiriéndose al grave accidente que sufrió hace algunos años.

