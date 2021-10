Recientemente, la instagramer se robó las miradas de sus fieles seguidores luego de compartir una serie de videos en los que mostraba el radical cambio de look que, aparentemente, se había realizado. La joven utilizó las historias de su cuenta oficial de Instagram para presumir esta transformación y desatar algunas reacciones.

De acuerdo con lo que se observa en los clips, la caleña va al interior de un carro cuando decide quitar los filtros de la plataforma digital y dejar a la vista que se cambió el tono de pelo. La Segura, supuestamente, se retiró el tono negro que normalmente lucía para probar un color rubio en su larga cabellera.

En el video se detalla que Natalia Segura, nombre de pila de la influencer, va moviendo su cabeza mientras canta el tema ‘Linda’, de Rosalía y Tokischa, y sonríe de forma coqueta a la cámara.

Sin embargo, pese a que la creadora de contenido no se ha referido al tema, algunos usuarios de Instagram quisieron comentar sobre este cambio de look y afirmar que esta transformación no era real. Las personas señalaron que todo se trataba de una promoción de la nueva línea de pelucas de La Jesuu, influencer caleña.

“Peluca”, “Es la peluca de la línea de La Jesuu”, “Se ve linda, pero creo que el pelo negro es lo de ella”, “Peluca, se nota”, “No se ve tan mal”, “Obvio es una peluca, qué sorpresa”, entre otras reacciones.