¿La señorita Laura se lanzará como candidata en las presidenciales de Perú?

Bozzo quien cumplirá 69 años de edad este miércoles, se encuentra una vez más en el ojo del huracán tras ser demandada por el actor Gabriel Soto y su novia Irina Baeva por difamación, acoso, discriminación y amenazas.

El pasado mes de marzo la pareja emitió la acusación contra la peruana tras dar unas declaraciones a un programa de televisión en las que señalaba a Soto de no hacerse cargo de sus hijas por estar más con la rubia de origen ruso, y en donde manifestó que Baeva no era un buen ejemplo para las mujeres.

"No eres inspiración para ninguna mujer, serás hermosa, preciosa, pero a nosotras no nos inspiras, a mí me denigras como mujer", expresó.