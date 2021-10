La serie 'Blindspotting' tendrá segunda temporada en el canal Starz

El canal de pago Starz ha anunciado hoy que la serie "Blindspotting", interpretada por Jasmine Cephas Jones y producida por Rafael Casal y Daveed Diggs, tendrá una segunda temporada tras el éxito de la primera entrega.

Según ha informado hoy el canal, esta serie de capítulos de media hora y secuela de la película del mismo nombre que fue estrenada en 2018, contará con una segunda temporada de la mano de Casa y Daveed.

Le puede interesar: Nacho Vidal confiesa que tiene problemas de disfunción eréctil

"La serie ha cosechado merecidamente elogios de la crítica y es un maravilloso ejemplo de nuestro compromiso de programación centrado en historias únicas y auténticas de, sobre y para las mujeres y el público infrarrepresentado", según ha destacado Jeffrey Hirsch, presidente y CEO de Starz en unas declaraciones facilitadas por el canal.

En la actualidad, y con una sola temporada, la serie ha entrado en más de una docena de listas de "lo mejor de 2021" en Estados Unidos, como las de Rolling Stone, Variety, IndieWire, AV Club, USA Today o TVGuide.com.

Lea también: Coldplay regresa a los escenarios con gira ambientalmente responsable

"Blindspotting" está protagonizada por la ganadora del premio Emmy Jasmine Cephas Jones ("#FreeRayshawn"), Benjamin Earl Turner, Atticus Woodward ("Shameless"), Jaylen Barron ("Free Rein"), Candace Nicholas-Lippman ("Good Trouble") y la ganadora del Óscar y del premio Emmy Helen Hunt ("As good as it gets").

La primera temporada de "Blindspotting" arranca seis meses después del final de la película, que se centra en Ashley, que lleva una vida de clase media en Oakland hasta que Miles, su pareja desde hace 12 años y padre de su hijo, es encarcelado repentinamente. Un hecho que la obliga a atravesar una crisis existencial cuando se ve obligada a mudarse con la madre y la hermanastra de Miles.