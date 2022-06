La singular propuesta de matrimonio que le hicieron a Amber Heard

Terminado el caso de Amber Heard y Johnny Depp, donde la actriz fue declarada culpable y deberá pagarle a él 15 millones de dólares cerca de 60 mil millones de pesos colombianos, la también modelo estadounidense se ha ganado el "odio" o apoyo de muchos internautas.

Dentro de este difícil momento que de seguro estará pasando Amber Heard, la actriz recibió una singular propuesta, pues por medio de su cuenta de Instagram, le propusieron matrimonio.

¿Le propusieron matrimonio a Amber Heard, quién?

Según medios de comunicación internacionales se trata de un hombre de Arabia Saudita, el cual aprovechó el momento por el que está pasando Amber Heard para "tenderle la mano", sin embargo, la ayuda no se trató de un simple hombro para llorar o un buen consejo, sino que él le dijo abiertamente que "decidió casarse con ella", esto analizando la situación por la que actualmente está pasando la mujer, ¡Qué considerado!

Te podría interesar: Johnny Depp logró en apenas 24 horas 7,4 millones de seguidores en TikTok

Tal parece que la propuesta de matrimonio le llegó a Amber Heard a su cuenta de Instagram, donde unos mensajes y una nota de voz dedicadas con mucho amor, aseguraron ser mejor partido "que el viejo ese", haciendo referencia a Johnny Depp, y donde según el hombre misterioso, ella "solo lo tiene a él" en estos momentos.

"Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo", dice la dedicatoria.

La singular propuesta creó conmoción en las redes sociales, pues hay quienes aseguran que fue un bonito gesto del hombre, hasta quienes piensan que no sabe dónde se va a meter.