Paola Turbay enamoró a todos los fanáticos con su papel en 'Ana de Nadie'. La mujer de 52 años la dio toda en aquella producción del Canal RCN, en donde más de uno no quería que llegara al final. Algunos colombianos solo esperaban a que fueran las 9:30, para no perder esta novela que dio mucho de qué hablar cuando estuvo al aire.

La exreina, luego del éxito de 'Ana de Nadie', estuvo en Buen Día Colombia, allí le hicieron un par de preguntas que emocionaron a muchos. Se fueron con lo más personal y hasta los presentadores se rieron de aquellas ocurrencias. A Paola le cuestionaron qué tipo de hombre le gusta, si uno de 25 o uno de 50. Ella muy segura, aseguró lo siguiente.

Le puede interesar: Los conmovedores mensajes de los actores de 'Ana de Nadie' tras el final de la novela

"Uno de 50… Sí, sí, sí. Yo tengo mi cincuentón y es fantástico. La verdad, a mí me gustan los hombres mayores o de mi edad. No me vería ni con 1, ni con 2, ni con 3 de 25", expresó la exreina de Colombia.

En este mismo sentido, le quisieron preguntar que si le gustaba el queso freso o maduro. A lo que con mucha gracia respondió, que a su edad es importante consumir este alimento para absorber el calcio.

Otra de las preguntas que ella no sabía cómo responder, fue "¿Amansado o nuevo, para estrenar?”. Cuando le cuestionaron esto, no sabía cómo reaccionar, por lo que dijo que carro se prefiere estrenar, pero todo también dependía del caso al que se referían.

Lea también: Ana de Nadie iba a tener otro nombre, ¿cuál era?

Luego Turbay aclaró y se refirió a los hombres. Allí los presentadores se rieron bastante, porque ella dijo que los prefiere nuevos. Estas fueron las palabras que usó Paola.

"Para estrenar, porque vienen con unas mañas… El problema si está para estrenar, es porque ha estado pegado a las faldas de su mamá. Así que no está para estrenar, porque la mamá lo tiene más amañado”.