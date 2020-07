La sorprendente revelación de Mara Cifuentes sobre su sexualidad

Mara Cifuentes, la reconocida modelo trans colombiana, ha estado en la mira de sus seguidores debido a que recientemente les confesó que no estaba pasando por un buen momento en su vida, ya que a su mamá le encontraron un tumor en su cerebro.

Sin embargo, el pasado miércoles la modelo les informó a través de sus redes sociales que su mamá había salido bien de su cirugía y que gracias a Dios no iba a estar en cuidados intensivos.

Luego de darles la buena noticia, Mara decidió interactuar con sus seguidores y habilitó la popular función de Instagram ‘Hazme una pregunta’, momento que fue aprovechado por los internautas para cuestionarle sobre su orientación sexual y su proceso como trans.

La modelo abrió su corazón y les confesó que es pansexual, es decir, que siente atraída por las personas independientemente de su género o sexo, ya que mira más allá de una apariencia.

“Me di cuenta que soy pansexual. Me enamoro de la persona, de su esencia, de su personalidad, de quien es y para donde va. Me atrae mucho la masculinidad sin importar el género", aseguró.

Seguido de esto, despejó dudas de cómo fue su transición y por qué decidió cambiarse de sexo.

“Yo nací trans, no es una decisión. Es una experiencia física y espiritual desde que se nace hasta que se muere", expresó la modelo. Además, reveló en qué momento de su vida lo supo: "Yo me di cuenta que era mujer desde que tengo memoria. No es que quieras ser mujer, es que ya te sientes mujer".

Por último, Mara mencionó que su cambio inició a sus 13 años y que antes solo se vestía de niño, pero en su mente era una mujer. Cabe mencionar que la modelo en una pasada ocasión confesó que su transición fue completa, ya que también se operó su parte intima.