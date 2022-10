Video | La sorpresa que le dio Karol G a Catherine Siachoque en uno de sus conciertos

La actriz Catherine Siachoque publicó un video en las últimas horas en su red social de Instagram, en el que quedó evidenciado y muy claro, que es fiel fanática de la cantante de música urbana, Karol G.

En la publicación, Siachoque resume varios apartes del concierto al que asistió. En este se ve le cantando varias de las canciones de la "Bichota" con varios de sus amigos.

En el video, que esta ambientado con el éxito musical "Provenza", la esposa de Miguel Varoni, lo acompaña de un corto mensaje donde le rinde homenaje a la cantante paisa.

“He sido su fan por años… me gusta ella, me gusta su música, todo! Por fin se me dio hace un par de semanas verla en concierto y conocerla, ahora me gusta más! Colombiana berraca, bella, exitosa y con sentido de familia! TOP! Soy feliz y ahora soy más fan”, indica el encabezado de la publicación.

La representante colombiana en el reguetón, que ya es reconocida a nivel mundial, tuvo un lindo gesto con la actriz hace algunas semanas al finalizar su presentación en la ciudad de Miami (EE. UU.), al reunirse con ella, cruzar algunas palabras, y compartir por algunos minutos.