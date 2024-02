La sorpresiva respuesta de Yeferson Cossio cuando le preguntan si su hermana se quedaría soltera

Cintia Cossio es una de las creadoras de contenido más reconocidas en Colombia. Ahora, por un video en Instagram, en el que su hermano y algunos amigos dividieron opiniones sobre su vida amorosa, en redes sociales surgió un rumor de una posible reconciliación con su expareja, Jhoan López.

La separación de Cintia Cossio y Jhoan López sorprendió a todos sus seguidores, pues en noviembre 2023 se hizo oficial que dejaban de estar juntos, después de una década en la que estaban juntos.

Recientemente, en una dinámica entre amigos cercanos, surgieron apuestas sobre el destino sentimental de Cintia. Mientras que algunos decían que se quedaría soltera por varios años, hay quienes indicaban que la reconciliación con su ex estaba cerca.

Su amiga, Alejandra García, dijo en sus redes sociales que iba a hacer una encuesta para saber cuánto tiempo Cintia iba a estar soltera.

Su hermano, Yeferson, no dudó en responder y dijo lo siguiente: "se queda soltera toda la vida, yo en cosas de pareja no me meto, pero a Fercho no lo remplazan"

Asimismo, la pareja de Yeferson, Carolina Gómez, se atrevió a decir que se queda soltera toda la vida o vuelve con Jhoan.

Cintia Cossio reaccionó con una pizca de ironía, sugiriendo que, por el momento, no tiene planes de volver con su ex pareja. Su respuesta ha dejado a sus seguidores en vilo, sin claridad sobre cuál será el próximo capítulo en su vida amorosa.