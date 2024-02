Elder recuerda que una vez se tenían que presentar en un pueblo del Atlántico y Diomedes venía de Venezuela, pero por un problema en la frontera sus músicos no pudieron pasar. Ante esta situación, Diomedes llamó a Elder para avisarle que no se iba a presentar porque no tenía a su agrupación, aunque 10 minutos después lo volvió a llamar para pedirle que le prestara su conjunto y poder cumplir con el compromiso.

“Ese día mi papá cantó con mi agrupación, tenía la oportunidad en bandeja de plata, pero me dio miedo”, cuenta Elder. Incluso, el cantante recuerda que estuvo todo el tiempo en la tarima y “El Cacique” le preguntaba qué canciones podía cantar y que se supieran sus compañeros, pero no fue capaz de cantar algún tema con él.

Le puede interesar: Historia de ‘Reina Guajira’, canción que tiene pegado a Elder Dayán

“No sé qué me pasó, fue por respeto o por temor. Al final de la presentación, antes de despedirse de la gente él me mira como preguntándose qué pasó, pero después me abrazó y me dijo que después cantábamos juntos. Es una historia de no creer”, contó Elder.