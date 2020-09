La verdadera historia de la canción ‘Mi ahijado’ de Diomedes Díaz

Otra versión que se conoció, fue que el mismo Diomedes Díaz aseguró en 1991 que su éxito era un homenaje para todas las personas que han perdido a un ser querido en manos de la violencia y no quería que la canción solo fuera para un amigo.

“La historia de esa canción no se la he hecho exclusivamente a nadie, pero es que he perdido a muchos amigos que se han muerto inocentemente, entonces yo en vista de eso quise hacer la canción no solamente para un amigo, sino para tantas viudas y tantos huérfanos en Colombia, para que se den cuenta y tomen conciencia de que la vida es una sola, pero por lo tanto tenemos que lucharla y ojalá poder evitar toda clase violencia, pues un país bonito, tan rico, de gente tan sentimental y puro no es para que estemos en eso”, dijo el cantante en esa época.

Y complementó: “Protesto en esa forma por la muerte de muchos amigos, todos los que han perdido la vida inocentemente y han dejado sus hijos solos. Ese es el mensaje que quise enviarles en esta canción”, añadió.