La verdadera historia de La ventana marroncita de Diomedes Díaz

Y es que el cantautor campesino no era querido por la familia Acosta ya que no lo veían como un buen partido para su hija. Su hermano Hernán Acosta relató un poco del sufrimiento de sus padres al enterarse que Patricia y Diomedes estaban enamorados.

“Patricia era una hembrona, tronco de hembra y Diomedes era un corronchito de ahí de Carrizal y mis demás hermanas estaban casadas con gente buena, aunque él no era malo, pero era un pelao de nada, no tenía aspiraciones ni ambiciones de nada. Componía sus versitos, sus paseítos, pero nadie le creía”, relató.

Asimismo, confesó que en esa habitación dormían dos de sus hermanas, pero que ellos no tenían ni idea de que Patricia le abría la ventana para verse por ahí. Además, que una noche Diomedes declaró su amor públicamente al llevarle una serenata.

“Yo le pregunté a mi mamá quién había dado la serenata y me dijo ‘ve si supieras que la porquería de Diomedes está enamorado de Patricia, fue lo que me acabaron de decir, yo me muero si acepto eso, eso a mí me ofende, me ofende que Diomedes esté enamorado de Patricia”, recordó Hernán.

El guajiro también confesó que de ahí nació ‘Tres canciones’ ya que llegó a oídos de Diomedes que doña Alicia Solano no estaba de acuerdo.

“Los compinches de Diomedes acusaron a mamá con él… que mamá decía que eso le ofendía, por eso él en la canción dice ‘hágame el favor compadre Debe llegue a la ventana marroncita toque tres canciones bien bonitas que a mí no me importa si se ofende’, de ahí salió la canción ‘Tres canciones’ de Diomedes", añadió.