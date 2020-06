La verdadera razón por la que Jessica Cediel no se casó con sus dos últimos novios

Aunque la presentadora colombiana Jessica Cediel ya tenía anillo, había dicho que sí y su compromiso era público -primero con Leo Sarria y después con Mack Roesch- a la hora de la verdad dijo "no". ¿Por qué?

En medio de la reciente entrevista de AutoStarTV, con Andrés Wilches, la también modelo reveló las verdaderas razones por las que no llegó al altar y detalles de sus compromisos fallidos.

"Simplemente eran las personas que Dios no tenía para mi vida. De cada relación se aprendió, créeme que aprendí. En la primera relación no me gustó para dónde íbamos, pasaron ciertas cosas que no me llenaban para un matrimonio de por vida, simplemente dije: "no más, muchas gracias, hasta luego"", sostuvo.

Agregó que: "en la segunda creo que fue una relación apresurada en la que no nos conocimos lo suficiente. Fue un momento muy turbulento... y para mí muy vulnerable porque me proponen matrimonio en medio de una cirugía, a tres días de estar vuelta una nada física, psicológica y emocionalmente. Había una inestabilidad en el ambiente mutua".

Pero de todo se aprende al fin y al cabo. Jessica aseguró que abrir la puerta de su intimidad fue el verdadero problema, error que se prometió no volverá a cometer: "aprendí la lección de no abrir la puerta de mi intimidad, porque realmente ese fue el problema".

Cabe recordar que en julio de 2019 Jessica se comprometió con Leo Sarria. Sin embargo, la relación terminó luego de una supuesta infidelidad por parte de él.

Tan solo cinco meses después anunció su matrimonio con Mack (diciembre de 2019), pero... no todo salió como esperaba. En marzo de este año confirmó su soltería y aseguró que su ex le había terminado por un mensaje de Whatsapp.

"Venía de una relación sentimental de la que un día de la nada esta persona se levanta y me envía un mensaje terminándome, ok. Me terminó, yo le dije: sí, estoy de acuerdo, terminemos, no vamos para ningún lado y ahí se quedó el tema".