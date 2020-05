'La vida continuó', el estreno en cuarentena de Karol G

Karol G continúa rompiéndola en la industria musical con sus temas y proyectos musicales. Tras el evidente éxito que tuvo su canción ‘Tusa’, en dúo con Nicki Minaj, la colombiana reapareció durante la cuarentena con el lanzamiento de una nueva colaboración.

La cantante se unió a las artistas brasileñas Simone & Simaria para trabajar juntas en el tema ‘La vida continuó’, un título cargado de ritmos urbanos, tropicales y suaves que se combinaron a la perfección con el sentido romántico que buscaban plasmar.

Esta canción, que contó con la participación de Ovy on the Drums, hace parte del álbum ‘Ocean’ de la paisa y le canta al despecho después de terminar una relación. Cada línea se centra en cómo debe continuar la vida luego de alejarse de esa persona amada, que tuvo un papel importante, pero que lastimó al final.

“Él se fue y que le vaya bien. Que me ayudó a ser mejor cuando yo estaba en la peor. Lástima que hoy ya me cambió por otra, y no le importó”, interpreta la artista al inicio de la canción, mientras camina cerca de un carro en medio de una carretera desértica.

Esta balada es una mezcla de español con portugués que funciona a la perfección, pues las hermanas acompañan las estrofas de la colombiana con sus voces suaves y melódicas. Al igual que Karol G, Simone & Simaria caminan por este desierto, mientras unos bailarines se convierten en el fondo indicado para el relato amoroso.