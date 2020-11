La voz de Silvestre Dangond, una de las afectadas en estos meses de pandemia

Este fin de semana el cantante Silvestre Dangond regresó de nuevo al escenario, después de nueve meses de estar totalmente paralizada la industria musical tras la pandemia por el coronavirus.

Ofreció su primer concierto en esta época de covid-19, de manera virtual, lo que admitió durante su show que le costó demasiado, pues está acostumbrado a la algarabía del público y los aplausos.

El artista urumitero confesó que su voz fue una de las afectadas con esto, pues pocos días antes del concierto sobre el río Gutapurí, no “tenía” voz, estaba completamente afónico.

“No es fácil volver, me preparé, la voz tuve que prepararla durante ocho días, los primeros tres días estuve afónico porque tengo un callo aquí (garganta), mientras volví a coger ritmo duré tres días afónico”, expresó a la exreina Valerie Domínguez, quien fue la encargada de presentar el concierto.

Contó que su equipo de músicos estaba preocupado porque pasaban los días y Silvestre no recuperaba la voz. “Menos mal mis muchachos confían en mí y hasta se preocuparon más que yo, el primer día y segundo día decían ¿qué pasa? este man no tiene voz y les dije tranquilos, denme tiempo ya al quinto día estaba bien”.

El artista vallenato, considerado uno de los mayores exponentes del género a nivel internacional, lamentó no tener a su público cerca y comentó que no fue fácil su presentación porque necesitaba la energía del público para toda esa euforia que lo caracteriza en tarima.

“No saben la falta que me hacen, esto es difícil, es demasiado duro no tenerlos al frente, lo juro que pensé que me iba acomodar fácil y me está costando”, manifestó en medio de su presentación.

Finalmente, Silvestre aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo critican y lo han calumniado, afectando hasta a sus hijos. “Agradecerle a los que me han tenido en la mala porque han sido fuente de inspiración para superarme cada día más, ojalá nunca se cansen de calumniarme, de hacerme memes, llevándose por delante a mi familia y a mis hijos, a esos malos les agradezco porque las personas buenas me dan fuerza y las malas me dan poder de hacer las cosas cada día mejor”.