Lady Gaga estremeció al mundo al cantar el himno de EE.UU. en la posesión de Biden

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, llegaron al Capitolio, ubicado en Washington, para su toma de posesión que se desarrolla en una ciudad convertida en una fortaleza con decenas de vallas y 25.000 miembros de la Guardia Nacional.

Biden y Harris llegaron al Congreso escoltados por autos de policía en dos vehículos negros y acudieron acompañados de sus esposos, Jill y Doug, respectivamente.

Los cuatro se detuvieron por un momento para hablar con algunos congresistas, como la senadora por Minesota Amy Klobuchar, y subieron juntos la escalinata del Capitolio para saludar a los presentes desde la parte de arriba.

Y, en medio del acto se contó con la presencia de la cantante Lady Gaga, quien interpretó magistralmente el himno de los Estados Unidos.

Lady Gaga interpreta el himno nacional estadounidense pic.twitter.com/WwVXUy1U9u — El HuffPost (@ElHuffPost) January 20, 2021

Un día antes de su presentación, la artista había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que expresaba que: "Rezo para que mañana sea un día de paz para todos los estadounidenses. Un día de amor, no de odio. Un día para la aceptación, no el miedo. Un día para soñar con nuestra alegría futura como país. Un sueño no violento, un sueño que brinda seguridad a nuestras almas".

Además, la posesión de Biden también contó con la presencia musical de Jennifer López. La cantante y actriz interpretó el tema 'America the Beautiful' y en medio de su presentación expresó en español: "Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos".

🇺🇸"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos" dice Jennifer López en español en medio de su actuación en la toma de posesión del presidente Joe Biden. pic.twitter.com/4eQbNy6t3l — Univision Noticias (@UniNoticias) January 20, 2021

UNA CARTA PARA BIDEN

Rompiendo con la tradición, Trump no asistió a la ceremonia de investidura de su sucesor y ya puso rumbo a su mansión privada en Palm Beach (Florida).

El mandatario saliente, sin embargo, sí ha dejado en el Despacho Oval de la Casa Blanca una carta a su sucesor, tal y como manda la tradición, de acuerdo con la cadena Fox, que no detalló el contenido de la misiva.

Con la salida de Trump de la Casa Blanca, concluyen cuatro años turbulentos marcados por la polémica en los que pasará a la historia como el primer presidente de EE.UU .al que se le han abierto dos procesos de enjuiciamiento político, el segundo de los cuales está aún pendiente de ventilarse en el Senado.