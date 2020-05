Ahora, Gaga ha querido sorprender nuevamente a sus fans al estrenar por sorpresa 'Sour Candy', otras de las colaboraciones de este nuevo álbum, 'Chromatica', que estará por fin disponible a partir de mañana en una gran variedad de formatos y después de tener que aplazar su lanzamiento por la crisis del coronavirus.

Lea además: ¡Directo al corazón! Cardi B dejó sin palabras al cantar 'Amor Eterno'

La polifacética artista neoyorquina comparte tema en esta ocasión con el popular cuarteto surcoreano de K-pop, Blackpink, que en el próximo mes de septiembre tienen previsto publicar su primer álbum completo de estudio.

No será la última colaboración que tendrá 'Chromatica', pues habrá todavía una más, en concreto junto a Elton John, lo que será, posiblemente, la joya de la corona de este nuevo trabajo bajo el título de 'Sine From Above'.