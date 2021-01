Lady Gaga y Jennifer López debutarán en el acto de posesión de Joe Biden

El comité que organiza la posesión de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos anunció la participación de las cantantes Lady Gaga y Jennifer López en el acto, que se llevará a cabo el 20 de enero.

A través de la cuenta oficial de Twitter, informó que la cantante estadounidense Lady Gaga será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos, mientras que la ex actriz Andrea Hall será quien haga el juramento a la bandera.

A su vez, reveló la participación de la cantante neoyorquina JLo, de quien solo se conoce que tendrá a cargo la actuación musical sin especificar su show.

The #InaugurationDay ceremony lineup is here! 🥳



Invocation - Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance - Andrea Hall

National Anthem - @ladygaga

Poetry Reading - Amanda Gorman

Musical Performance - @JLo

Benediction - Rev. Dr. Silvester Beaman