¿Lanzar o no su nuevo álbum? La pregunta de J Balvin a sus fans ante alerta mundial

J Balvin admitió por medio de sus redes sociales sentirse indeciso con el lanzamiento de su álbum 'Colores', programado para este 20 de marzo debido a la alerta mundial por el brote del nuevo Coronavirus (Covid - 19).

El reguetonero paisa publicó un video en el que le pregunta a sus seguidores si continuar con el lanzamiento o no. "Con todo este caos que está pasando con el Coronavirus obviamente me estoy preguntando si lanzar el álbum 'Colores' o no. Si la gente está con la vibra para escuchar 'Colores' o si no están con la vibra. ¿Qué opinan? ¿qué dicen? ¿qué sienten? ¿sacamos el álbum o esperamos a que pase todo esto?".

La alerta por el Coronavirus, declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha provocado la cancelación y suspensión de innumerables eventos en todo el mundo. En Colombia, por ejemplo, se pospusieron las presentaciones programadas para marzo de Maroon 5, Juanes, Raphael, Alejandro Sanz, Andrés Cepeda, entre otros artistas.

También fueron suspendidos otros eventos musicales como el Jamming Festival y Estéreo Picnic.

Además, los estrenos mundiales de películas como 'Mulán' y 'Rápidos y furiosos 9' también fueron aplazados.