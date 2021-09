Sin embargo, hace unas horas se dio a conocer un comunicado por parte de los abogados de la cantante, en el que aseguran que ella no está vinculada al proceso y que es víctima en este, pidiendo que no se le señale de ningún delito pues ella también está sorprendida con lo que sucedió.

"Se hace de su conocimiento que la señora Ninel Conde no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades; en este momento tan solo se encuentra recuperándose de lo que ocurrió y en el proceso de entender los sucesos recientes", señala el comunicado en un comienzo.

Agrega el documento que "Los hechos acontecidos han causado una situación emocional complicada, les pedimos su comprensión y tiempo para asimilar lo que ha hecho el señor Larry Ramos".

En la misiva se aclara que cuando la Policía la requiera ella estará presta a colaborar con la justicia.

Aparentemente de ser requerida por la justicia, ella tendría que declarar en contra de Larry Ramos, pues no está casada legalmente con él para acogerse a no tener que dar testimonio en un juicio en su contra. Esto debido a que ella en una entrevista para el programa El Gordo y La Flaca admitió que la boda que se hizo pública fue un ritual pero no se firmaron papeles notariales que acrediten su matrimonio.

“Yo no estoy casada legalmente, así que no hay como (…) no fue legalmente, fue un ritual espiritual”, dijo en su momento.