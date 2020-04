Las bromas de J Balvin y actriz de La casa de papel sin filtros

J Balvin se sorprendió en su reciente transmisión en vivo al ver que Úrsula Corberó, mejor conocida como Tokio en ‘La Casa de Papel’, era una de sus espectadoras. El paisa no dudó en enviarle una solicitud para charlas juntos de la situación actual que se vive en el mundo.

La emoción en el video era de ambos, ya que mutuamente se admiraban por sus profesiones. Además, aprovecharon el espacio para contar detalles de su vida y a qué se dedicaban mientras cumplían la cuarentena.

Cabe mencionar que la primera pregunta que le hizo J Balvin es cuándo se estrenaba la nueva temporada de ‘La Casa de Papel’, a lo que la española le recordó que es este viernes. Asimismo, aclaró que la fecha no se adelantó por el coronavirus y que así la había programado Netflix desde el año pasado.

Un dato que sorprendió a los colombianos es que Úrsula contó que hace un par de años estuvo viviendo en Cartagena debido a que se encontraba grabando una película. Además, confesó que le fue muy difícil olvidar su estadía en Colombia, a tal punto que casi asiste a terapias para superar el paso por el país.

Los artistas continuaron hablando de donde estaban actualmente a lo que Balvin respondió que en su ciudad natal Medellín, mientras que ella aclaró que estaba lejos de casa ya que el aislamiento la agarró visitando a su novio que vive en Buenos Aires (Argentina).

Otra pregunta que le hizo el paisa era a que se estaba dedicando en este tiempo libre. Ella le respondió que estaba cocinando mucho y que actualmente estaba haciendo figuras de barro, un talento que tenía oculto. J Balvin pasó luego a comentar que él se levantaba a las 6:00 a. m. para trotar durante una hora.

Uno de los momentos que más llamó la atención de los espectadores, fue cuando los famosos empezaron a jugarse unas divertidas bromas que inició la española al responderle que la cuarta temporada solo tendría ocho capítulos.

“¿Ocho? Tócame el chocho”, expresó Tokio.

El paisa no pudo contener la risa, pero continuó con el juego y le cuestionó “12+1”, ella respondió “13”, “agáchese pa’ que me lo bese”, expresó en medio de risas. La española no se quedó callada y continuó con otra picante adivinanza.

Cabe mencionar que el momento fue tan divertido que no les importó que estaban siendo visto por sus seguidores, quienes también se entretuvieron viendo la guerra de bromas que se hicieron.

Por otra parte, Úrsula le contó al colombiano que lo vio en su presentación de ‘Primavera Sound’ y que se cantó y se ‘perreó’ todas sus canciones. Además, confesó que de su nuevo álbum le gustaba ‘Blanco’, ‘Morado’ y ‘Rojo’.

J Balvin finalizó la transmisión en vivo sin poder ocultar la emoción que le dio saber que la actriz favorita de su serie española tenía una ‘playlist’ con sus canciones.